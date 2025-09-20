Scippo in via Genova, novantenne aggredita davanti al supermercato

Una pensionata piacentina novantenne, con bastone e due borse della spesa, è stata affrontata all’uscita del supermercato da un giovanissimo malfattore che l’ha aggredita e strattonata cercando di scipparle la borsetta, con il solo risultato di farle perdere l’equilibrio. L’anziana è caduta a terra e ha battuto la testa, riportando un trauma cranico. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è stata ricoverata per la ferita alla testa subita nella caduta. Il triste episodio, reso ancora più odioso dal fatto che la vittima era una persona molto anziana, è avvenuto ieri poco dopo le 12:30 a Barriera Genova, sotto gli occhi di numerosi passanti.