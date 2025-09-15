Scomparso in Po, ancora ricerche ma nessun risultato

Sono proseguite anche ieri, domenica 14 settembre 2025, le ricerche dell'uomo di 40 anni disperso nel Po. Per tutta la giornata le squadre dei vigili del fuoco hanno setacciato il fiume nei pressi della società Vittorino da Feltre, aiutati da un elicottero Drago arrivato da Bologna che ha sorvolato il corso d'acqua e le sponde verso valle. Essendo stato il terzo giorno di ricerche conclusosi senza risultati, nella serata di ieri si stava valutando l'opportunità di proseguire.

L'allarme era infatti stato lanciato venerdì quando i familiari hanno segnalato la scomparsa dell'uomo e la sua auto è stata trovata nei pressi della Vittorino. Si teme che il quarantenne possa essersi gettato nel fiume. Le ricerche si sono avvalse anche di cani molecolari.