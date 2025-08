Scontro con un'auto, grave un motociclista di 21 anni

Grave un motociclista 21enne di Pianello, trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma. E' stato coinvolto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via Gobetti a Pianello. L'Honda da strada del ragazzo si è scontrata con un'auto e nella caduta il giovane motociclista ha riportato un trauma cranico. Pur rimanendo cosciente, vista la dinamica dell'incidente, è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Sul posto l'auto infermieristica partita dall'ospedale di Castelsangiovanni e un'ambulanza della Croce Rossa di Agazzano. Per ricostruire l'accaduto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Rivergaro.