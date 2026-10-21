Scontro tra auto e moto a San Rocco, quattro i feriti

Scontro frontale questa mattina, mercoledì 21 ottobre, sulla Via Emilia all'altezza di San Rocco al Porto, nella così detta "curva della morte", teatro di incidenti spesso gravi nonostante sia ben segnalata. A scontrarsi sono stati un'auto e una moto.

La strada è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza, dalle 9 alle 10,30. Quattro i feriti. Il più grave il motociclista che è stato trasportato all'ospedale di Cremona in ambulanza. Lievi contusioni per le due donne e una bambina che erano nell'abitacolo della vettura. Sono intervenuti, oltre ai mezzi inviati dal 118, i Vigili del Fuoco di Piacenza i carabinieri del radiomobile di Codogno.