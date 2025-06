Scontro tra bici e auto, grave un 66enne

Un ciclista di 66 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro con un'auto nel tardo pomeriggio del 3 giugno in via Milani a Montale. Secondo la prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo, un turista belga, stava pedalando quando la vettura, proveniente dalla direzione opposta, lo ha investito mentre svoltava per entrare in un parcheggio. Un ciclista belga di 66 anni si è scontrato con un'auto lungo via Giulio Milani. Da quanto ricostruito viaggiavano in direzioni opposte, poi la vettura ha svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio. Il ciclista è stato sbalzato sull'asfalto subendo un grave trauma cranico. Soccorso dalla Croce Bianca e dall'auto medica del 118, è stata poi fatta intervenire l'eliambulanza che ha trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale di Parma. Sul posto, per gli accertamenti, anche la polizia locale.