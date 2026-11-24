Sulla dinamica stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale di via Castello. Quel che è certo è che, dall’impatto tra il camioncino che trasportava materiale edile e una bicicletta, ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 67 anni. Nella caduta avrebbe battuto il capo sull’asfalto riportando un trauma grave, tanto da essere trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio verso le 16 in viale Sant’Ambrogio, tra la stazione e l’incrocio con via Giarelli. Sarebbero stati gli stessi operai a bordo del mezzo a chiamare i soccorsi arrivati con un’ambulanza e un’automedica.

Sul posto sono subito giunti anche i militari dell’Operazione Strade Sicure che hanno regolato il traffico per tutta la durata dell’intervento di soccorso e dei rilievi di legge, effettuati da due pattuglie della Polstrada. In seguito all’incidente il traffico sulla tratta fra Barriera Milano e Barriera Roma è andato letteralmente in tilt, per circa due ore. Una fila lunghissima di auto si è formata in entrambe le direzioni a causa del senso unico alternato in prossimità del teatro dell’incidente. Numerosi automobilisti sono rimasti intrappolati e anche le strade laterali si sono rivelate vie di fuga ma solo temporaneamente.