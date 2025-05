Si ribalta in un lago con un mini-trattore, recuperato il corpo di un uomo

E' stato individuato e recuperato, purtroppo privo di vita, il cadavere dell'uomo rimasto vittima di un tremendo incidente mentre si trovava a bordo di un piccolo trattore tagliaerba terminato all'interno del lago della Bindellina. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a recuperare il corpo dell'uomo e successivamente il mezzo ribaltato in acqua, a tre metri di profondità.

NOTIZIA DELLE 14

Al lago della Bindellina, in comune di Rivergaro, sono in corso da ore le ricerche di un settantenne che stamattina stava lavorando sul suo trattore per pulire la riva e tagliare l'erba. Secondo quanto ipotizzato dai soccorritori intervenuti sul posto, il mezzo potrebbe essersi ribaltato nell'acqua, finendo a tre metri di profondità. Sono attesi i sommozzatori da Bologna, mentre proseguono i tentativi di ritrovare il pensionato da parte dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri, del 118 e della Pubblica assistenza Valnure.