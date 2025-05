E' il giorno del dolore dopo la scomparsa di "Filietto"

Ha suscitato vasto cordoglio la scomparsa di Bonfiglio Scagnelli, per tutti Filietto, che ieri, in un tragico incidente , ha perso la vita all'età di 75 anni. Un volto notissimo quello del 75enne residente ad Ancarano che ha ricoperto il ruolo di magazziniere per Iren ma che aveva gestito per alcuni anni anche l'osteria di Ancarano. Attivissimo all'interno della sua comunità, Scagnelli è stato un prezioso aiuto anche per la locale Pro Loco. Ieri sotto shock tutti gli amministratori di Rivergaro: Scagnelli era infatti il padre di Gabriele, il vice-sindaco del paese trebbiense. Leggi tutto qui