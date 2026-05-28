«Simonetta Cesaroni: le strade dell’inchiesta che portano all’Aiag»
Il podcast sul delitto irrisolto di via Poma, per la serie "Storie nere" di Raffaella Fanelli
Redazione Online
|1 ora fa
La giornalista d’inchiesta Raffaella Fanelli pubblica da oggi, per la serie Storie Nere su liberta.it, il podcast “Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni”. Fanelli si trovò sul luogo del delitto sin dal primo giorno e dalla sua lunga inchiesta, sono nati libri, podcast e articoli che hanno svelato scomode verità, per le quali è stata anche più volte minacciata e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti.
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