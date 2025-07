Soccorre una ragazzina molestata e viene aggredito

Interviene per difendere una ragazzina molestata da due energumeni e rimedia un pugno in faccia. E' la sorte toccata a un 17enne che ieri, 17 luglio 2025, è finito al pronto soccorso di Piacenza con una frattura al volto.

Il minorenne stava scegliendo un paio di scarpe da basket nel negozio di articoli sportivi "Sport Specialist” di San Lazzaro, quando la sua attenzione è stata attirata dalle richieste di aiuto di una ragazzina, sembra importunata da un giovane alto quasi due metri e da un amico. Il ragazzo è uscito dal negozio ed è intervenuto in soccorso della adolescente. Ma la reazione dei due molestatori è stata violenta.

Il due aggressori si sono allontanati ma poco dopo uno di loro è stato bloccato dalla polizia, nel frattempo intervenuta sul posto, e lo ha denunciato per lesioni. Indagini in corso per rintracciare il complice.