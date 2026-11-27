Spacciava cocaina in zona Galleana, arrestato dalla Polizia
In questura per detenzione e cessione di stupefacenti un 22enne albanese irregolare sul territorio. Sequestrati 28,8 grammi di coca e 1.760 euro ritenuti provento di spaccio
Redazione Online
|5 ore fa
Il materiale sequestrato
La Polizia di Stato al culmine di un lungo appostamento ha arrestato un spacciatore, individuato dalla Squadra Mobile in seguito ai controlli in borghese nelle zone delicate della città. Lo comunica con una nota la questura di Piacenza.
In particolare, si tratta di un ventiduenne albanese, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, con precedenti specifici per spaccio di stupefacenti commessi negli ultimi mesi a Cuneo e Parma.
Il giovane è stato infatti agganciato dagli equipaggi in borghese nella zona della Galleana, mentre si muoveva con fare sospetto a bordo di un veicolo a noleggio.
Il soggetto veniva quindi pedinato lungo la SS45 a Piacenza, e fermato all’atto di cedere una dose di cocaina ad una cittadina italiana, dietro il corrispettivo di 60 euro.
Trovato in possesso di alcune dosi e di denaro in banconote di piccolo taglio, confermati i sospetti degli investigatori, era possibile risalire al domicilio dello stesso, una camera in affitto nel paese di Caorso.
La perquisizione di auto e veicolo permettevano di sequestrare complessivamente 28,8 grammi di cocaina divisa in dosi, 1.760 euro ed un bilancino di precisione.
Lo spacciatore veniva tratto in arresto per detenzione e cessione di stupefacenti e trattenuto in questura in attesa del rito per direttissima.