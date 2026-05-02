Spaccio: due arresti e tre denunce anche grazie alla app YouPol

Nel corso di questa settimana, la fondamentale collaborazione dei cittadini, anche attraverso la App YOUPOL, ha permesso alla Polizia di Stato di contrastare lo spaccio in due zone delicate della città, con due arresti e tre denunce.

Nel primo pomeriggio di venerdì 1° maggio un cittadino ha segnalato mediante YOUPOL un’attività di spaccio commessa da alcuni ragazzi all’altezza di Vicolo Barozzieri, nei pressi di Piazzale Roma. Le Volanti sono intervenute identificando sette cittadini nordafricani, uno dei quali alla vista delle Volanti si è liberato di un involucro contenente 5 dosi di cocaina, subito recuperate. Il soggetto è stato arrestato in flagranza e, controllando l’area, sotto il punto in cui era seduto il ragazzo e sotto ad un veicolo parcheggiato, sono state trovate altre 6 dosi di hashish.

Le Volanti hanno continuato a presidiare l’area, notando che due ragazzi si arrampicavano su una grata, recuperando un oggetto. Tornati sul posto, i poliziotti hanno fermato di nuovo il ragazzo che aveva preso il pacchetto sospetto, il quale stava cercando di nascondere alla vista degli agenti la sostanza stupefacente e a darsi alla fuga. Lo spacciatore è stato fermato, rinvenendo 11 dosi di hashish già confezionate di cui aveva provato a disfarsi. Anche il secondo soggetto è stato arrestato, mentre il ragazzo che lo aveva aiutato ad arrampicarsi è stato denunciato in concorso per spaccio di stupefacenti. I due arrestati, di nazionalità straniera, sono stati condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Anche nella serata di lunedì 27 aprile le Volanti sono state allertate da un cittadino per la presenza di due spacciatori nel parco pubblico situato in via Agnelli, nei pressi di Via 24 Maggio, mentre cedevano droga agli assuntori, occultata in cima ad un albero. Le Volanti, nell’immediatezza, hanno identificato due spacciatori seduti su una panchina, rinvenendo in cima ad un albero, ben 14 dosi di cocaina, oltre ad un piccolo quantitativo di marijuana addosso ad uno dei due. I due soggetti stranieri venivano denunciati per spaccio di stupefacenti.