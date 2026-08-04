Spaccio e coltello, due denunciati in vicolo Barozzieri

Due stranieri sono stati denunciati lunedì 3 agosto dalle Volanti della Questura di Piacenza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed uno anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Verso le 15 gli agenti, nell’ambito dei controlli effettuati nella zona della Baia del Re nelle vicinanze di vicolo Barozzieri hanno individuato un soggetto sospetto che bivaccava nei pressi di un portico, senza documenti di identità. E' stato quindi portato in Questura per l'identificazione. Durante un controllo alla persona gli è stato trovato addosso un frammento di hashish di 20 grammi, sostanza stupefacente sequestrata assieme alla somma di 90 euro, di cui lo stesso non sapeva giustificarne la provenienza. Lo straniero di 29 anni, residente a Piacenza, risultava in regola con le norme per il soggiorno in Italia, e aveva a suo carico dei precedenti di Polizia per reati inerenti alla normativa sull’immigrazione. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Successivamente, verso le 21, la Volante nel corso del servizio di controllo del territorio, ha notato sempre in vicolo Barozzieri due soggetti che alla vista degli agenti si sono allontanate rapidamente in direzioni opposte.

Gli agenti sono riusciti a fermarne uno, che al collo aveva un coltello serramanico come ciondolo. Non aveva documenti ed è stato portato in Questuura.

Dorante il controllo per verificare se fosse in possesso di altre armi o oggetti atti ad offendere, lo straniero - di 17 anni, residente a Piacenza e in regola con le norme per il soggiorno in Italia - aveva addosso un frammento di hashish del peso di 18 grammi, sostanza stupefacente sequestrata assieme alla somma di 70 euro e al coltello.

Dopo le formalità di rito, il minore, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere.