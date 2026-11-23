Una corsa da Piacenza a Castelnuovo Bocca d’Adda, nel Lodigiano, si è trasformata in una rapina con aggressione per Danilo Ferri, tassista piacentino, derubato da quattro giovani nella notte di venerdì scorso. L’uomo è rimasto ferito a una mano dopo essere stato morso da uno dei presunti rapinatori.

Ferri aveva caricato i quattro alla stazione ferroviaria di Piacenza. Giunti a destinazione, in una strada periferica, i passeggeri gli hanno sottratto il portafoglio, contenente documenti, carta di credito e alcune centinaia di euro, per poi fuggire in direzioni diverse. Il tassista ha avvisato i carabinieri e si è messo alla loro ricerca, individuandone uno nei pressi delle poste. Nel tentativo di fermarlo è stato morso a una mano. «Ha cercato anche di strapparmi il telefono mentre chiamavo i carabinieri», racconta.

Soccorso dal 118, Ferri è stato trasportato all’ospedale di Codogno e dimesso nella notte con sei giorni di prognosi. Nonostante lo spavento e la ferita, è già tornato al lavoro. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i colleghi. «Potrebbe succedere a chiunque di noi», osserva il tassista William Maffezzoni. «Carichiamo persone che non conosciamo e di cui non sappiamo nulla. Di notte siamo più preoccupati, perché è difficile trovare qualcuno che possa intervenire». Maffezzoni ricorda che le vetture sono dotate di un sistema di allarme collegato alla Questura, che permette di segnalare la propria posizione in caso di pericolo. «Da parte di tutti i tassisti va la massima vicinanza al collega».