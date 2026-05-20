Tenta di rubare al supermarket e aggredisce la guardia, arrestato

Ruba prodotti alimentari dagli scaffali di un supermercato di via Calciati, ma un addetto alla sorveglianza lo nota e gli chiede di restituire la merce. Lui, per tutta risposta aggredisce e strattona la guardia giurata facendo anche intervenire il direttore dell’esercizio. È stato chiamato il numero unico di pronto intervento e sul posto è giunto l’equipaggio di una volante, che ha arrestato il responsabile dell’episodio.

È stato identificato come un trentaquattrenne piacentino, residente in provincia, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, già colpito da avviso orale del questore dal 2021. È stato tratto in arresto per tentata rapina.

L’uomo avrebbe potuto cavarsela con un’accusa di tentato furto, ma il fatto di aver aggredito una guardia giurata ha trasformato il reato in tentata rapina, più grave. La polizia, addosso al trentaquattrenne, ha trovato i prodotti rubati, che sono stati restituiti al direttore del centro commerciale.

Il direttore dell’esercizio ha riferito agli agenti di aver fermato il taccheggiatore, che aveva tentato di superare le casse senza pagare. Il giudice ha convalidato oggi l’arresto dell’uomo che, al termine della direttissima, è stato rimesso in libertà.