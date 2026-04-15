Tenta di rubare il fondo cassa alla Galleria Ricci Oddi

Tentato furto alla galleria d’arte moderna Ricci Oddi. La scorsa settimana lo spazio espositivo di via San Siro, nel centro storico di Piacenza, è finito nel mirino di un ladro, apparentemente interessato solo alla cassa. Nessun danno al patrimonio museale, ma l’episodio potrebbe destare una certa preoccupazione nel mondo culturale e politico. Non solo per il precedente celebre di intrusione, con modalità simili, legato alla sparizione del Klimt, ma anche per il recente aumento di furti in Italia e all’estero: dalla vicina Fondazione Magnani Rocca, in provincia di Parma, fino al Louvre di Parigi. Il rischio è che eventuali negligenze gestionali aprano a nuove occasioni per chi intende colpire (di nuovo) anche a Piacenza.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, i fatti risalgono alla mattina dell’8 aprile, tra le 8:45 e le 9:15. La galleria aveva appena aperto e, già dalle 8, gli allarmi erano stati disattivati per consentire l’accesso a personale e operai impegnati nei lavori di riqualificazione. In questo frangente una porta tagliafuoco, snodo tra ingresso, biglietteria e sale, è rimasta aperta. Da lì è entrato un uomo non identificato, muovendosi con rapidità. Alle 9 il custode lo ha sorpreso mentre maneggiava due tablet e aveva già forzato il cassetto dell’incasso, senza riuscire a prendere denaro. Invitato a fermarsi, l’uomo ha lasciato tutto ed è fuggito. Nessun oggetto rubato né danni rilevanti, ma resta il rischio: con la stessa facilità si sarebbero potute raggiungere le opere, in un momento di sorveglianza ridotta.

Dopo l’accaduto è stata presentata denuncia per tentato furto aggravato. «È stata una fesseria, ma non rilascio alcuna dichiarazione»: così Massimo Toscani, presidente della galleria Ricci Oddi, liquida quanto successo con un secco “no comment”. A ridimensionare l'episodio interviene la direttrice Lucia Pini: «Non si è trattato di un fatto grave. È stato un tentativo di sottrarre denaro, subito bloccato grazie alla presenza del custode. Il nostro addetto è intervenuto cogliendo la persona in azione. La guardiania delle sale entra in servizio alle 9, all’apertura al pubblico: l’episodio è avvenuto prima».