Tentano il colpo in via Venti, messi in fuga dall'allarme

Ladri nella notte tra lunedì e ieri in via XX Settembre riescono a portare a termine un’incursione nel negozio di cosmetici Kiko, ma una volta all’interno azionano per sbaglio il sistema di allarme anti-intrusione e fuggono precipitosamente. Ad accorgersene sono state le commesse del negozio quando hanno alzato la saracinesca e si sono trovate davanti alla cassa completamente distrutta e alla porta sul retro con la serratura scassinata. I ladri, come poi ricostruito, erano riusciti a raggiungere il cortile retrostante il negozio e da qui, armati di cacciavite e altri strumenti, sono riusciti ad aprire la serratura.

Una volta all’interno, hanno puntato alla cassa pensando di trovare qualche banconota. Purtroppo per loro, però, non c’era nulla: con la serata di lunedì, le commesse non avevano lasciato nemmeno un centesimo di fondo cassa. Ma a questa brutta sorpresa per i ladri se ne è aggiunta un’altra ancora più negativa: l’entrata in funzione del sistema antifurto. I malfattori sono così fuggiti precipitosamente.