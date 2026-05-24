Tre donne picchiate da compagni e mariti, una è grave

Weekend di violenza domestica tra Piacenza e provincia, con tre donne finite in ospedale dopo essere state aggredite da compagni o mariti. In un caso le ferite sono state gravissime, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico con l’asportazione della milza. In un altro episodio, a chiedere aiuto al 112 sono stati due bambini, allarmati dalle urla disperate provenienti dall’appartamento accanto.

L’episodio più grave si è verificato in Val d'Arda, dove una 25enne albanese sarebbe stata brutalmente picchiata dal compagno. Trasportata in ospedale, i medici, compresa la natura delle lesioni, hanno immediatamente allertato la polizia. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della giovane e informato la magistratura, che ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento. La sua posizione è al vaglio e rischia una denuncia per maltrattamenti.

Un secondo caso si è registrato a Piacenza, dove una 27enne sudamericana, in stato di gravidanza, è stata aggredita dal compagno e colpita anche nelle parti intime. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sull’accaduto indaga la polizia.

Il terzo episodio, sempre in città, ha portato all’arresto di un 33enne ecuadoriano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, rientrato a casa in evidente stato di ubriachezza, avrebbe aggredito la moglie, una connazionale di 34 anni, ferendola alla testa e alla bocca. Le urla hanno spinto due bambini vicini di casa a chiamare il 112. All’arrivo dei militari, l’uomo si è scagliato anche contro di loro, venendo infine bloccato. La donna è stata medicata in pronto soccorso, mentre il marito è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere delle Novate.