Trovato morto in casa, deceduto da molti giorni
Allarme lanciato dai vicini. Vigili del fuoco, mezzi inviati dal 118 e carabinieri in via Roma a Gossolengo. L'uomo di 65 anni era in camera da letto.
Redazione Online
|1 ora fa
Intervenuta un'ambulanza della pubblica assistenza e i vigili del fuoco (foto di repertorio)
Sembra che fosse deceduto da settimane l’uomo di 65 anni che ieri mattina, 29 agosto 2026, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Roma a Gossolengo.
Sono stati i vicini di casa a lanciare l’allarme intorno alle 11 dopo aver avvertito un forte odore provenire dall’abitazione al primo piano.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, che hanno raggiunto una finestra e sono entrati. Una volta all’interno, hanno trovato l’uomo senza vita disteso sul letto. Si pensa che sia stato colto da un malore, forse durante il sonno, e che non sia stato in grado di chiedere aiuto.
Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza e l’automedica del 118 per constatare il decesso.
Degli accertamenti si sono occupati i carabinieri della compagnia di Bobbio