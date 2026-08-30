Trovato morto in casa, deceduto da molti giorni

Sembra che fosse deceduto da settimane l’uomo di 65 anni che ieri mattina, 29 agosto 2026, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Roma a Gossolengo.

Sono stati i vicini di casa a lanciare l’allarme intorno alle 11 dopo aver avvertito un forte odore provenire dall’abitazione al primo piano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, che hanno raggiunto una finestra e sono entrati. Una volta all’interno, hanno trovato l’uomo senza vita disteso sul letto. Si pensa che sia stato colto da un malore, forse durante il sonno, e che non sia stato in grado di chiedere aiuto.

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza e l’automedica del 118 per constatare il decesso.

Degli accertamenti si sono occupati i carabinieri della compagnia di Bobbio