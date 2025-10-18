Trovato nel Po a Pievetta il corpo dell'uomo scomparso

Un corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco nelle acque del Po sabato 18 ottobre a Pievetta di Castel San Giovanni. Si tratta del settantenne scomparso ad Arena Po (Pavia), poco lontano dal confine con il capoluogo della Val Tidone. L'uomo non aveva dato più sue notizie dalla serata di martedì 14 ottobre e la sua auto è stata successivamente ritrovata nella frazione di Ripaldina, poco lontano dal santuario di Fontanasanta. Da giovedì era stato predisposto il punto base delle operazioni in uno spiazzo in riva al Po in località Parpanese. Le ricerche hanno mobilitato protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco che si sono avvalsi anche dell'impiego di gommoni, droni ed elicotteri.

