Trovato nel Po a San Nazzaro il corpo dell'uomo scomparso

Un corpo senza vita è stato avvistato nelle acque del Po lunedì 15 settembre a San Nazzaro di Monticelli, vicino a Isola Serafini. Sul posto si sono recati carabinieri e vigili del fuoco che in serata sono riusciti a recuperare la salma. In una tasca c'era la carta d'identità. Si tratta del disperso che i vigili del fuoco e le forze dell'ordine stavano cercando da alcuni giorni: un piacentino di 54 anni scomparso sulle rive del Grande fiume a Piacenza. Per le ricerche, sabato era intervenuta anche un’unità di cani molecolari dei carabinieri di Firenze, con l’obiettivo di circoscrivere con maggiore precisione l’area delle operazioni. I vigili del fuoco, anche con l’impiego di canotti, avevano perlustrato il fiume per diversi chilometri, da Piacenza fino a molto più a valle. Aiutati da un l’elicottero Drago, che ha sorvolato per ore il fiume, le sue sponde e le boscaglie.