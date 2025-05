Un altro blitz omofobo e scritte contro il sindaco a Calendasco, è caccia al vandalo incappucciato

Calendasco. È stata nuovamente «cancellata» con vernice grigia la panchina arcobaleno al parco giochi. Simbolo di inclusione e lotta alle discriminazioni, era stata inaugurata (è la prima nel Piacentino) la settimana precedente, e una prima volta Filippo Zangrandi a farsi avanti con i colori. Quattro telecamere hanno ripreso il nuovo blitz omofobo - il secondo - compiuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, a. È stata nuovamente «cancellata» con vernice grigiaal parco giochi. Simbolo di inclusione e lotta alle discriminazioni, era stata inaugurata (è la prima nel Piacentino) la settimana precedente, e una prima volta vandalizzata 48 ore dopo . Successivamente era stata ritinteggiata da un centinaio di persone che avevano risposto positivamente all'appello del sindacoa farsi avanti con i colori.

Questa volta è stato proprio il primo cittadino, che mercoledì 21 maggio aveva presentato denuncia per istigazione all'odio e sabato 25 era bomboletta spray vicino allo scivolo. Così è tornato a segnalare l'accaduto ai carabinieri di San Nicolò che hanno compiuto un sopralluogo. All'esame degli inquirenti ci sono le riprese delle telecamere che hanno inquadrato una persona incappucciata vestita di nero. Questa volta è stato proprio il primo cittadino, che mercoledì 21 maggio aveva presentato denuncia pere sabato 25 era in fascia tricolore al corteo del Piacenza Pride , ad essere preso di mira dalle scritte ingiuriose nere fatte con lavicino allo scivolo. Così è tornato a segnalare l'accaduto aiAll'esame degli inquirenti ci sonoe che hanno inquadrato una

A chi gli chiede quando la panchina verrà ricolorata, Zangrandi risponde: «Presto, non si spengono i colori». E riguardo all'attacco personale risponde di non esserne minimamente scalfito e di non sentirsi ferito.