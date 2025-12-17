Undici chilometri di coda tra Piacenza e Fiorenzuola

Alle ore 17,30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la Complanare di Piacenza e il bivio con la Diramazione di Fiorenzuola, in direzione Bologna, si registrano 11 km di coda a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 70.Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su due corsie disponibili in direzione Bologna. Sono in corso lavori per il ripristino del guardrail dopo l'incidente che ha visto un mezzo uscire fuori strada con il conducente incastrato e liberato dai Vigili del Fuoco.

Per il traffico delle lunghe percorrenze che da Milano è diretto verso Bologna, si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia verso Brescia, proseguire sulla A21 Brescia-Piacenza verso Piacenza e immettersi in A1 tramite la Diramazione di Fiorenzuola.

Agli utenti in coda che da Milano sono diretti a Bologna, si consiglia di immettersi sulla A21 Piacenza-Brescia, in direzione Brescia, uscire a Castelvetro e rientrare alla stessa stazione di Castelvetro, in direzione Torino. Immettersi quindi sulla Diramazione di Fiorenzuola e da lì rientrare in A1.