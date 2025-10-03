Uomo col machete in strada, la testimone: «Attimi di terrore»

Un uomo minaccia automobilisti e pedoni con un’arma che sembra un machete in viale Sant’Ambrogio. È successo alle due del pomeriggio di ieri, 2 ottobre, nella strada che costeggia il parcheggio della stazione: un uomo, presumibilmente di origine africana e sui 40-45 anni, ha minacciato gli automobilisti e i passanti brandendo un grosso machete, prima di essere bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto, ma non prima di avere danneggiato alcune auto in sosta nel parcheggio.

«Andavo con l’auto in viale Sant’Ambrogio e all’altezza del fast food ho visto il caos - spiega una giovane piacentina bloccata in auto dall’aggressore - mi sono accorta subito di un uomo in mezzo alla strada: aveva in mano un grosso machete e fermava tutte le macchine. Ha bloccato anche me».

La ragazza ha cercato di evitare il contatto, ma non ce l’ha fatta: «Me lo sono trovata davanti, ha picchiato forte una mano sul cofano e nell’altra aveva il machete - spiega - non mi sarei così spaventata se non fosse stato armato, ma con quell’arma avrebbe potuto sfondare il finestrino: era un uomo abbastanza grosso, sui 45 anni e urlava. Ho avuto molta paura e allora ho accelerato spostando l’auto. Ho visto che aveva bloccato un autobus, poi sono intervenuti i carabinieri che lo hanno immobilizzato a terra».