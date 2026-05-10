Uomo trovato morto nella sua abitazione a Monticelli

Nella serata di ieri, 9 maggio 2026, un uomo di circa settant’anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Breda a Monticelli. A dare l’allarme verso le 21 sono stati i vicini di casa che non lo vedevano da quattro giorni.

Nell’appartamento sono entrati i vigili del fuoco di Fiorenzuola, che hanno spaccato una finestra al piano terra. Una volta all’interno, hanno trovato l’inquilino senza vita. Era seduto su una poltrona in salotto.

Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di una morte per cause naturali. Sul posto oltre ai pompieri, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. L’uomo viveva da solo e si pensa che sia stato colto da un malore.

Sempre nella serata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Piacenza, in via Valmagini, nella zona dei Giardini Margherita, per soccorrere una donna di 87 anni che era caduta in casa. Da alcune ore i familiari tentavano di contattarla al telefono senza riuscire a parlare con lei. Per questo hanno lanciato l'allarme.

La porta di casa era chiusa e i pompieri hanno dovuto tagliare le inferriate di una finestra per accedere alla abitazione. Hanno trovato la donna riversa a terra in bagno, probabilmente a causa di un malore. L'anziana è stata trasportata d'urgenza all'ospedale dai mezzi di soccorso del 118 intervenuti sul posto.