Vandali a Santa Maria distruggono muro della chiesa

Non sono turisti o villeggianti. Sono evidentemente Unni caricati di furia distruttrice. Altrimenti non si spiegherebbe l’ennesimo atto vandalico senza un senso - «Fatto solo per il gusto del fare», si sfoga il parroco don Mario Poggi - che ha colpito nuovamente l’area nei pressi della chiesa di Santa Maria, frazione-gioiello di Bobbio.

Il campo sportivo già altre volte è stato danneggiato, poi costoro hanno preso di mira gli spogliatoi. Adesso è stato distrutto parte del muretto che circonda chiesa e canonica. I calcinacci sono caduti nella parte sottostante, da un’altezza di qualche metro, e sono lì a testimoniare il “colpo” che offende tutto il paese.

«Ho trovato anche mattoni anneriti, usati per accendere un fuoco. So che un uomo si è rivolto a questi chiedendo cosa stessero facendo ed è stato pure invitato a farsi gli affari suoi», precisa don Mario. «In estate siamo invasi da certe persone che si divertono così. Hanno sfondato le porte del campetto da calcio. Sono state sistemate, le hanno risfondate. Quale soddisfazione si prova nel distruggere un muro? Me lo chiedo».