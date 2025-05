Vende iPhone tarocchi, ma sbaglia "cliente": è un carabiniere in borghese

Era arrivato da Napoli a San Giorgio con un carico di iPhone tarocchi. E ha provato a venderli in paese, ma ha sbagliato cliente: una delle persone a cui l'ha proposto, infatti, era un carabiniere fuori servizio. È accaduto nel primo pomeriggio del 13 maggio, quando i militari della stazione di San Giorgio hanno denunciato un giovane ritenuto responsabile di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Il 29enne di origini campane e residente nel capoluogo partenopeo, già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato mentre si trovava a bordo di un veicolo preso a noleggio, parcheggiato presso l’area aziendale di una ditta di trasporti, lungo la provinciale che collega Carpaneto a San Giorgio.

A seguito del controllo e della perquisizione dell'auto, il giovane, disoccupato, è stato trovato in possesso di diversi dispositivi elettronici recanti marchi contraffatti, tra cui tre smartphone modello iPhone 16 Pro Max, presumibilmente destinati alla vendita illegale. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il 29enne, dopo tutte le formalità di rito è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

A segnalare l’autovettura era stato un carabiniere, libero dal servizio, che in precedenza era stato avvicinato in paese dal giovane campano che gli proponeva l’acquisto di uno smartphone o di alcuni accessori per iPhone.