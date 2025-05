Venerdì ad alto tasso di stupefacenti, c'è anche un minore

Piacenza e provincia: cocaina, hashish e marijuana in tasca, sono quattro le persone segnalate in poche ore dai carabinieri. Serata intensa per le pattuglie dei carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza che nella giornata del 30 maggio hanno eseguito quattro distinti interventi legati al possesso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno della microcriminalità e il consumo di droga, soprattutto tra i giovani.

Litigata con autodenuncia

Il primo episodio è avvenuto in serata a Piacenza, dove i militari del Radiomobile sono intervenuti in un’abitazione privata a seguito di una segnalazione per lite familiare. A essere coinvolto è stato un operaio di 59 anni, originario di Salerno ma residente in città. Nel corso dell’intervento, l’uomo ha consegnato spontaneamente ai militari un involucro contenente alcuni grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e il 59enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacente.

Spacciatore a Pontenure

Un secondo intervento è scattato a Pontenure, nella zona industriale, dove i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto a un controllo d’iniziativa nei confronti di un giovane, appena diciottenne. Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di sette dosi di hashish nonché di 445 euro in contanti, ritenuti compatibili con un’attività di spaccio. Il materiale è stato posto sotto sequestro e il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il minore beccato nel parco

A Castel San Giovanni, invece, i carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone hanno effettuato un controllo a piedi nel parco pubblico adiacente a via Fratelli Bandiera. Nel corso del pattugliamento, è stato fermato un minorenne, nato nel 2008 e residente in città, trovato in possesso marijuana. La sostanza è stata sequestrata e l’autorità amministrativa è stata prontamente informata per gli adempimenti previsti in caso di uso personale di sostanze stupefacenti da parte di minorenni.

Cocaina da Calendasco

Infine, nel pomeriggio del 30 maggio, in località Berlasco, nel comune di Borgonovo Val Tidone, i militari della Stazione di San Nicolò a Trebbia hanno fermato un’autovettura durante un normale controllo stradale. Alla guida si trovava un automobilista di 51 anni, residente a Calendasco. A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di qualche grammo di cocaina. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata, la patente di guida ritirata e l’ automobilista è stato segnalato quale assuntore di droga.