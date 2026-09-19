Ventenne rapina una disabile a Ravenna, arrestato sul Pubblico Passeggio

Un giovane dell'età di 20 anni che ha partecipato a un'aggressione a scopo di rapina di una disabile a Ravenna è stato trovato dalla polizia e arrestato sul Pubblico Passeggio nel corso di una serie di controlli avvenuti all'inizio di questa settimana. Si tratta di un cittadino straniero destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare. Lo fa sapere una nota della questura di Piacenza.

Durante una perlustrazione in viale Pubblico Passeggio, la pattuglia ha proceduto al controllo di un giovane che ha mostrato sul proprio telefono la foto di un passaporto intestato a un connazionale.​

Insospettiti dalla mancata corrispondenza tra i tratti somatici del soggetto e l'immagine mostrata, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura per i necessari accertamenti, dai quali è emerso che il cittadino straniero, di anni 20, aveva fornito generalità fittizie e risultava gravato da un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Ravenna per diverse rapine, furti e aggressioni, di cui una ai danni di un disabile commesse con un “branco” di giovani nordafricani.​

Al termine degli atti di rito, l'uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Contestualmente è stato deferito in stato di libertà per false attestazioni sull'identità personale.