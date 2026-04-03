Da Agazzano a "l'Eredità", maestra sfiora la semifinale

C’è stata anche una concorrente di Agazzano tra i sette che martedì sera si sono contesi il titolo di vincitore de l’Eredità, il noto programma condotto da Marco Liorni ogni sera sulla rete ammiraglia della Rai, Rai 1. Maurizia Cammi, maestra di scuola elementare con il “pallino” per l’enigmistica, i giochi di logica e i giochi di parole, ha dato prova della sua prontezza e abilità durante la puntata andata in onda prima del tg. Per un soffio la concorrente agazzanese ha sfiorato il triello, e cioè la pre-finale a cui accedono tre dei sette concorrenti che via via vengono eliminati prima di arrivare alla “ghigliottina” finale. Cammi è uscita appena prima. «Peccato – dice – mi sarebbe piaciuto proseguire, ad ogni modo mi sono divertita è stata una bella esperienza». Cammi ha avuto la meglio su due concorrenti che l'hanno sfidata in un "duello" a due, ma ha dovuto cedere il passo ad un terzo concorrente che l'ha sfidata nuovamente in una sfida a due.