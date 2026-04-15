Da Confagricoltura una donazione che sa di vita

Un gesto che unisce generazioni diverse e si traduce in un contributo concreto per la comunità. Le associazioni Anpa (pensionati) e Anga (giovani) di Confagricoltura Piacenza hanno donato 1.100 euro a sostegno del progetto di riqualificazione della Sala parto dell’ospedale di Piacenza, promosso dall’Azienda Usl insieme all’associazione Il Pellicano Piacenza onlus. La somma è stata raccolta in occasione di un pranzo che ha riunito giovani e senior dell’organizzazione, in un momento di condivisione capace di trasformarsi in solidarietà verso il territorio.

La donazione è consegnata alla presidente del Pellicano Maria Angela Spezia dal presidente Anpa (pensionati) Giulio Bracchi e dal presidente Anga (giovani) Filippo Losi alla presenza dei professionisti dell’area materno-infantile: Renza Bonini, direttore Ostetricia, Daniela Russo e Marina Mercati, coordinatrici Ostetricia e sala parto, e Cristiana Pavesi, dirigente delle professioni sanitarie. Per Confagricoltura Piacenza sono presenti anche il direttore Raffaello Rossi e la responsabile del Patronato Enapa Cristina Modenesi.

Il contributo andrà a sostenere il progetto di restyling della Sala parto, che ogni anno accompagna circa 1.850 nascite e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio. Il progetto non riguarda solo l’aspetto estetico, ma la trasformazione dell’esperienza della nascita.

Attraverso luce, suoni, colori e nuovi arredi, lo spazio viene ripensato per ridurre stress e ansia, favorire il rilassamento e restituire alla donna un ruolo attivo e consapevole durante il travaglio. «Ogni contributo è importante – sottolineano le professioniste Ausl – perché ci aiuta a costruire un ambiente di nascita sempre più vicino ai bisogni delle donne e delle famiglie. Iniziative come questa dimostrano quanto la comunità possa essere parte attiva nel prendersi cura dei luoghi della salute».

« Un piccolo gesto – dichiarano i presidenti di Anpa e Anga – segnale dell’attenzione che le nostre associazioni e gli imprenditori di Confagricoltura Piacenza hanno per i bisogni del territorio. Le imprese agricole da sempre vivono in simbiosi con la rete locale, le difficoltà di ciascuno, che pure non mancano, non devono portare a chiudere gli orizzonti, ma a operare insieme ».

La donazione è stata indirizzata a Il Pellicano Piacenza onlus, partner dell’Azienda nelle attività di raccolta fondi e contribuirà alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto. «Questo progetto - evidenzia la presidente de Il Pellicano Spezia - rappresenta bene il senso del nostro impegno: contribuire, insieme all’Azienda sanitaria, a realizzare interventi che nascono dalla comunità e tornano alla comunità, migliorando concretamente i luoghi della cura».