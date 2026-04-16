Da Laminati Cavanna il packaging del futuro

Moderno e sostenibile, un alleato prezioso contro lo spreco alimentare. È il packaging del futuro, settore che rappresenta una risorsa fondamentale per la Laminati Cavanna, realtà di Calendasco che proprio ieri ha festeggiato i suoi primi 57 anni di vita.

Un compleanno speciale, celebrato infatti con la presentazione del White Paper intitolato "Packaging e Made in Italy - Il linguaggio dell'innovazione sostenibile nel settore del packaging", scritto dalla presidente Anna Paola Cavanna e che presto verrà presentato alla Fao. Un'azienda che punta sulla formazione dei giovani e che per l'occasione ha donato 1500 euro ai Maestri del Lavoro per la borsa di studio dedicata a "Innovazione e sostenibilità" nell'ambito dell'iniziativa "Una Stella per la Scuola".

«Un documento realizzato proprio per questa giornata del Made in Italy e di importanza nazionale per il settore del packaging e per dare anche spunti di riflessione alle istituzioni al fine di poter collaborare insieme – ha detto Cavanna – la prima sezione del White Paper è infatti dedicata agli imballaggi, la seconda è un appello alle istituzioni e la terza, aggiunta di recente, spiega come possa essere utilizzato per combattere lo spreco alimentare. Il futuro sarà una bella sfida, le aziende si stanno attrezzando per essere adeguate al nuovo regolamento europeo e secondo me sarà sempre più leggero, flessibile con l'imballaggio che giocherà un ruolo sempre più fondamentale, riciclabile o riutilizzabile e che aiuti il consumatore».