Da Spoleto a Piacenza per vincere la corsa dell'inclusione: «Insieme si supera ogni limite»

«A volte la vera vittoria è semplicemente non lasciare indietro nessuno». Le parole del capitano dell’Esercito Sergio Stocchi descrivono perfettamente l’impresa sportiva realizzata alla 29ª Placentia Half Marathon insieme all’atleta di endurance Marco De Paolo e a Giorgio Vaghi.

Tre ragazzi arrivati a Piacenza da Spoleto, tre amici che hanno corso insieme contro il tempo e le sfide della vita. Una storia di amicizia vera, fatica condivisa e sport inclusivo che impreziosisce il day after della mezza maratona piacentina.

De Paolo e Stocchi, tesserati con la Mud& Glory Academy, hanno infatti compiuto un’impresa dal grande valore umano, accompagnando e spingendo lungo tutti i 21 chilometri e 97 metri della gara il l’amico Giorgio Vaghi, costretto sulla carrozzina.

«Abbiamo corso con il massimo dell’impegno per realizzare un sogno che avevamo da anni – racconta De Paolo - e siamo contenti di aver tagliato il traguardo insieme nonostante la pioggia e le difficoltà riscontare lungo il percorso, ma con l’amicizia e con la forza di volontà si raggiunge ogni obiettivo».

Sabato 16 maggio, dalle 20.30, tutte le emozioni e le immagini della Placentia Half Marathon nello speciale di Telelibertà sul canale 76, «perchè la mezza maratona piacentina non finisce mai».