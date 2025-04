Dal carrello al frigorifero: come scegliere meglio, mangiare sano e sprecare meno

Come organizzare una spesa davvero utile? Come leggere le etichette senza perdersi tra mille informazioni? E come conservare gli alimenti nel modo giusto, senza riempire il frigorifero di sprechi?

A queste e a molte altre domande risponderà l’incontro "Missione spesa: dal carrello al frigorifero", in programma domani, martedì 29 aprile alle 17.30, nella sede Ausl di via Anguissola 15 a Piacenza.

Un momento pratico e interattivo per imparare, con esempi concreti, a pianificare i menù settimanali, scrivere una lista della spesa efficace, leggere le etichette nutrizionali in modo consapevole e conservare meglio alimenti freschi, secchi e surgelati. Tra i temi trattati anche come riutilizzare gli avanzi in modo creativo, trasformandoli in piatti nuovi e gustosi, riducendo così lo spreco alimentare.

Protagonisti dell'appuntamento saranno la dietologa Jessica Rolla, le dietiste Elisa Carrai e Monica Maj, insieme al professor Filippo Rossi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, pronti a condividere strategie semplici da applicare ogni giorno. L'accesso è libero e per tutti i partecipanti è previsto un omaggio pratico.

L’iniziativa fa parte della Settimana della salute al femminile, promossa dalla Fondazione Onda, che ha visto la partecipazione dell’Azienda U di Piacenza con diverse proposte. Gli eventi della settimana scorsa hanno registrato un’ampia partecipazione.

I prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti proseguono fino al 30 aprile. Domani, 29 aprile, a Fiorenzuola nella Sede del corso laurea in Fisioterapia (viale Abruzzo, 10) sono previsti incontri interattivi per il benessere del pavimento pelvico dopo il parto con il team ostetrico. È consigliato un abbigliamento comodo: tuta da ginnastica con scarpe sportive o calzettoni antiscivolo. Utile anche un asciugamano o un tappetino. Iscrizioni direttamente sul sito www.ausl.pc.it.

Saranno sempre le ostetriche a guidare altri incontri, questa volta dedicati alle donne in peri e menopausa, previsti mercoledì 30 aprile a Borgonovo, nel parco della Salute (Casa della Comunità di via Seminò 20). Iscrizioni sul sito aziendale.

Nella stessa giornata di mercoledì 30 aprile, infine, sono previsti uno screening dei tumori cutanei, promosso dalle Dermatologia, e visite per disfunzioni del pavimento pelvico, a Castel San Giovanni, promosse in forma congiunta dalle equipe di Chirurgia e Ginecologia. Per entrambe le iniziative, i posti sono già esauriti.