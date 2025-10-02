Dal MotoTortello 2mila euro per l'hospice di Borgonovo

Grazie alla generosità di quasi 200 partecipanti al MotoTortello 2025, manifestazione che lega la passione per la motocicletta a quella per la buona tavola, è stato possibile raccogliere 2mila euro per l'hospice di Borgonovo.

Gli organizzatori, la Confraternita dei Grass di Piacenza a cui si sono aggiunti più di recente gli appassionati di Orologi & Pistoni e MotoClub Lampeggianti Blu di Piacenza, hanno così teso nuovamente la mano alla casa per le cure palliative a cui già lo scorso anno avevano dato un contributo.

All'edizione 2025 del MotoTortello hanno partecipato 190 appassionati che quest’anno si sono ritrovati con le loro due ruote in piazza a Ziano per poi sfilare lungo i saliscendi della vallata. Al termine sono stati raccolti ben 4 mila euro suddivisi tra hospice di Borgonovo e Piacenza in Blu, per sostenere le persone affette da autismo.