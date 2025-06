Dal Volta a Ventotene dove nel 1944 è nata l’idea di Europa

A Ventotene per scoprire i luoghi dove è nata l'idea di Europa e per imparare come funzionano le istituzioni europee. È l'esperienza vissuta da una delegazione di ragazzi e ragazze dei licei Volta di Castelsangiovanni. Grazie ad un progetto europeo il gruppo di giovani studenti e studentesse ha soggiornato per alcuni giorni sull'isola dove venne concepito il Manifesto da cui nacque il concetto di Europa unita.

Durante il soggiorno nell'isola, dove vennero confinati Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni autori del Manifesto di Ventotene, gli studenti del Volta hanno partecipato a simulazioni circa il funzionamento del Parlamento europeo. Hanno anche visitato l'isola, hanno sostato nel cimitero dove riposa Spinelli e sono partiti sulle orme delle donne del passato che a Ventotene vennero esiliate. Tra loro Giulia, figlia dell’imperatore Augusto, Agrippina Maggiore, figlia di Giulia, e Ottavia, prima moglie di Nerone.