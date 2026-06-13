Dalla marcia dell'Alta Val Riglio al Memorial Maggi, sport e solidarietà

Un fine settimana di sport, iniziative all'aria aperta e valorizzazione del territorio nel Comune di Gropparello. Stasera grande attesa per l'appuntamento con le semifinali del Memorial Chicco Maggi all'Ettore Rosso di Gropparello. Domani, domenica 14 giugno, la marcia tra le bellezze della Val Riglio con partenza dal campo sportivo di Montechino e poi una vera e propria giornata di festa ancora a Gropparello con esposizione di auto d'epoca, torneo di beach volley, calcio femminile in attesa delle finalissime del torneo dei Comuni e del torneo Over 35 sempre a Gropparello. Iniziative ed eventi realizzati grazie all'impegno e la passione dei volontari di Promis Gruparel, Pro loco di Montechino e Polisportiva Gropparello.

La marcia dell'Alta Val Riglio

Natura, storia e sapori: torna la Marcia dell’Alta Val Riglio a Montechino. Domenica 14 giugno si rinnova l’appuntamento con la bellezza incontaminata delle colline piacentine. Va in scena la quinta edizione di una camminata ludico-motoria non competitiva nata per far battere il cuore a camminatori, famiglie e amanti della natura, portandoli alla scoperta di una delle valli più affascinanti e suggestive del territorio di Piacenza. Tra paesaggi mozzafiato e borghi in sasso dove il tempo sembra essersi fermato, l’evento promette una giornata all’insegna dello sport all’aria aperta, del relax e della convivialità. Tre i percorsi per permettere a tutti di partecipare, dai camminatori più esperti alle famiglie con bambini: il Corto (6 km), una passeggiata rilassante e accessibile a tutti; il Medio (8,5 km), giusto compromesso per chi vuole godersi la natura a passo moderato. e il Lungo (13,5 km), pensato per chi ha voglia di mettersi alla prova e godersi appieno il territorio. I partecipanti avranno l’opportunità unica di attraversare scenari ricchi di fascino, muovendosi tra boschi rigogliosi, antichi castelli e le storiche zone dei pozzi petroliferi, simboli del passato di questa vallata. Il punto di ritrovo e partenza sarà il campo sportivo di Montechino dalle ore 8 alle 10.30. Per l’occasione sarà allestito un colorato mercatino agricolo con i migliori prodotti a chilometro zero del territorio. Saranno disponibili aree parcheggio e uno stand gastronomico perfetto per concedersi una meritata merenda o un aperitivo in compagnia al rientro dalla camminata. Al termine dell’evento sarà possibile pranzare nelle trattore e ristoranti della zona. Per maggiori informazioni scrivere a proloco.montechino@ gmail.com.

Il Memorial Chicco Maggi

Stasera le semifinali che mettono a confronto Piacenza con Lugagnano e Carpaneto con Salsomaggiore. Domani un'intera giornata di festa davvero per tutti i gusti. Si parte al mattino con il torneo di beach volley alla piscina La Castellana e il raduno di auto d'epoca e fuoristrada. Poi la conclusione dell'asta benefica delle magliette di calcio a sostegno di Lilt Piacenza, le partite degli amici di Chicco, dei bambini e di calcio femminile fino alle due finalissime del torneo Over 35 e del torneo dei Comuni. Nel mezzo musica, stand gastronomici attivi per tutta la giornata, giochi e campetto da calcio per i più piccoli.