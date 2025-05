Dalla Vestfalia a Strà, 36enne denunciato per spaccio

Un 36enne tedesco fermato dai carabinieri in Val Tidone per un normale controllo è stato trovato in possesso di farmaci equiparati a sostanze stupefacenti e denunciato per spaccio. L'episodio è accaduto a Strà di Trevozzo, nel comune di Alta Val Tidone. L'uomo, proveniente da Duisburg, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è apparso un po' nervoso ai militari che gli hanno intimato l'alt e questo li ha indotti a compiere un'approfondita ispezione della sua auto. Così hanno trovato una boccetta di Xanax, farmaco per il quale è obbligatoria la prescrizione medica, e di 10 grammi di ketamina. I carabinieri della Compagnia di Bobbio, che hanno effettuato il controllo, lo hanno denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.