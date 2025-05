Sport e disabilità, a Villa Braghieri due giorni dedicati all'inclusione

Lo sport sa andare oltre lo sport, quando supera stucchevoli buonismi per integrare atleti disabili alla stessa stregua degli atleti normodotati. Se ne è parlato durante un convegno che a Villa Braghieri ha aperto la due giorni di “Quando lo sport va oltre lo sport”, evento organizzato dal Rotary Valtidone per accendere un faro sul rapporto tra sport e disabilità. Durante il convegno introduttivo alla due giorni il giornalista Giorgio Lambri, caposervizio settore sport di Libertà, ha incontrato rappresentanti di diverse discipline sportive. Tra loro Baldovino Vento (Piace Baskin), Paolo Via (Lions),Filippo Fontana (Brasilian ju jitsu), Giulia Vigevani (equitazione), Alessandro Bossalini (circolo Pettorelli) e Cristina Brandazza (Fitp). Filo conduttore: il linguaggio sportivo come chiave per superare barriere fisiche, mentali e pregiudizi.

Domenica 18 maggio si tiene il secondo evento. Al Tennis Club Campagnoli di Castelsangiovanni una giornata di dimostrazioni, sfide, esercitazioni in varie discipline sportive con atleti disabili e normodotati.