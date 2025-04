Dall'energia rinnovabile ai pisarei, Piacenza spopola su Rai 1

Dalla musica Jazz all'energia rinnovabile, da pitture e sculture ai pisarei Piacenza è ancora una volta di tendenza grazie alle attenzioni di un programma di caratura nazionale. Dopo la ricerca di sapori e tradizioni agricole firmata National Geographic che ha portato le eccellenze piacentine in tutto il mondo, anche Rai 1 ha fatto di nuovo visita dalle nostre parti con una puntata itinerante capace di variare dal gioiello di Grazzano Visconti alla centrale nucleare di Caorso, passando per i musei civici di Palazzo Farnese e il borgo senza tempo di Castell’Arquato.

L’ultima puntata di "Linea Verde Italia" andata in onda stamattina, sabato 19 aprile, su Rai 1 è partita dal salotto a cielo aperto di Piacenza per spaziare in tutta la provincia affrontando diverse tematiche: dall’energia rinnovabile alla cultura gastronomica e al valore storico custodito da castelli e musei.

Elisa Isoardi e Monica Caradonna, realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da Piazza dei Cavalli, è passato all'ex Centrale nucleare di Caorso. Le telecamere si sono poi spostate sull'argine del fiume Po, Il programma condotto da, realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da Piazza dei Cavalli, è passato all'ex Centrale nucleare di Caorso. Le telecamere si sono poi spostate sull'argine del fiume Po, su cui è alta l’attenzione per la piena passata nelle scorse ore . Poi grande spazio all'agrivoltaico firmato università Cattolica, attraverso l'innovativo progetto che permette di produrre allo stesso tempo energia elettrica e cibo, grazie alle coltivazioni inserite ai piedi dei pannelli fotovoltaici in continuo movimento. Il grande finale - dopo aver assaporato le preparazioni di chef Daniele Repetti e della tecnologa alimentare Paola Maffini - è stato invece affidato alle note del Piacenza Jazz club.

Quello con "Linea Verde" è un appuntamento ciclico per Piacenza: nel gennaio 2023 la trasmissione aveva infatti realizzato un approfondimento sulle terre piacentine, concentrandosi in particolare sulla Bassa e l’alta Val d’Arda viaggiando tra natura e antichi sapori da tramandare. Insomma, dalle nostre parti c’è sempre qualcosa di bello da scoprire.