Le eccellenze piacentine in tutto il mondo grazie a National Geographic

«Galline felici, fanno uova felici e con uova felici realizziamo prodotti che rendono felici chi li fa e chi li assaggia». Il messaggio semplice quanto incisivo che ha lanciato lo chef Fabio Delle Donne durante una delle puntate di «No Taste Like Home», format statunitense firmato National Geographic che dallo scorso febbraio sta portando in tutto il mondo le colline della provincia di Piacenza, l'arte contadina e le nostre tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione.

Nella tappa dedicata al Bel Paese il celebre chef Antoni Porowski accompagna alla scoperta delle origini familiari l’attore Justin Theroux in un viaggio all’insegna dei colori e dei sapori dell’Emilia-Romagna più vera e autentica. Un racconto capace di unire la storia di un territorio con quella di una famiglia che pur avendo lasciato l'Italia a cavallo tra '800 e '900 non ha mai scalfito il legame con le proprie radici.

Piacenza celebrata nel mondo

Nell’episodio italiano di «No Taste Like Home - Il gusto di casa», la provincia di Piacenza diventa quindi, ancora una volta, scenario d’eccellenza per raccontare al mondo la cultura gastronomica e la bellezza delle sue tradizioni. Nell'arco di poche settimane, infatti, le nostre bellezze sono state al centro delle attenzioni del quotidiano francese Figaro che lo scorso 2 aprile ha dedicato al nostro territorio un lungo articolo firmato dal giornalista Jean Tiffon che lo descriveva inequivocabilmente «il segreto meglio custodito dell’Emilia-Romagna». Ma non solo, a inizio mese anche Vogue ha nominato Bobbio, Castell'Arquato, Piozzano e la città romana di Veleia all'interno di una guida che, come recita Emma Bocchi, «va alla ricerca di quei luoghi che trascendono la fisicità degli spazi per diventare invece contenitori di ricordi».

Ritornando al format americano girato l'estate scorsa tra Val Vezzeno, Val Trebbia e Val Tidone risponde all'esigenza di scoprire la cultura italiana passo dopo passo, cucchiaio dopo cucchiaio. Un’Italia che non vive sotto i riflettori delle metropoli, ma tra le vigne, i colli, le aziende agricole e le cucine di provincia. Ed è proprio qui, nel cuore dell’Emilia-Romagna, che National Geographic ha scelto di ambientare una delle puntate più emozionanti di «No Taste Like Home». Protagonisti: Antoni Porowski, volto noto di Queer Eye e appassionato narratore gastronomico, e Justin Theroux, attore e sceneggiatore hollywoodiano innamorati della passione e della cura che caratterizzano le preparazioni degli chef Fabio Delle Donne, del ristorante Bel Respiro, e Pietro Carlo Pezzati della locanda del Falco. Realtà unite dall’attenzione verso le materie prime come l’uovo delle galline felici di Biofilia, azienda agricola attiva da otto anni a Sariano di Gropparello. «Siamo felici e orgogliosi che le nostre uova abbiano aperto la puntata promossa dal National Geographic - le parole di Grazia Invernizzi che insieme a Mauro Fumagalli gestisce l'azienda sorta alle porte del Parco del Piacenziano -. Rispetto, natura e qualità: i valori che guidano la nostra produzione e che hanno apprezzato le due star che abbiamo avuto l'onore di ospitare».

Il viaggio culinario tra le colline piacentine

Tra i frutteti della Val Vezzeno, Porowski e Theroux hanno messo letteralmente le mani nella terra mettendo i panni dei «contadini per un giorno» tra ortaggi, legumi e galline libere di scorrazzare tra un albero e l'altro. «Le eccellenze culinarie nascono da una filiera consapevole, corta, e profondamente legata al territorio» il messaggio che emerge mentre i due protagonisti passano dall'assaggiare l'antica ricetta della «faraona alla creta» preparata dalle sapienti mani di chef Pezzati al provare in prima persona a preparare i tortelli con la coda insieme a chef Delle Donne. «Cucinare dalle nostre parti è un atto d'amore» ha spiegato quest'ultimo a Prowski e Theroux.

Un’esperienza culinaria autentica, tra storie di nonne, farine locali e sapori senza tempo. È qui che il cibo si fa racconto, rito, connessione emotiva con le proprie radici, dove il territorio non è solo ingrediente, ma ispirazione. L’episodio di «No Taste Like Home» non è solo un racconto gastronomico, ma una vera e propria vetrina internazionale per la provincia di Piacenza. Grazie alla presenza di due celebrità di fama mondiale, e al prestigio del canale National Geographic, il nostro territorio si presenta per quello che è davvero, senza finzioni o effetti speciali: un crocevia di sapori autentici, agricoltura consapevole e accoglienza sincera. Biofilia, Locanda del Falco e Bel Respiro diventano così ambasciatori di un territorio che ha molto da offrire: prodotti unici, paesaggi incantevoli e una cultura gastronomica che merita di essere conosciuta e valorizzata ben oltre i confini regionali.