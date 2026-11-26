Daniel Negri è il nuovo presidente di Confcooperative Consumo e Utenza Emilia Romagna, la Federazione regionale che rappresenta le cooperative attive nei settori della distribuzione commerciale, del consumo, dell'autoproduzione energetica e dell'utenza. Negri succede a Roberto Savini (che lascia l’incarico per concentrarsi sulla presidenza nazionale della Federazione oltre che sulla presidenza di Confcooperative Romagna-Estense) alla guida di un comparto che negli ultimi anni ha rafforzato il proprio ruolo nell'economia regionale, con particolare attenzione alla transizione energetica e ai servizi di prossimità.

Piacentino, classe 1979, Daniel Negri è da nove anni presidente di Confcooperative Piacenza e ha maturato una lunga esperienza nel movimento cooperativo, dall'abitazione alla cooperazione sociale di inserimento lavorativo, fino alla formazione e ai servizi. Sul territorio di Piacenza ha seguito lo sviluppo di importanti iniziative del sistema Confcooperative. Particolarmente significativo il suo impegno in Power Energia, società di sistema nata in seno a Confcooperative Emilia Romagna e oggi operante a livello nazionale, che ha recentemente festeggiato i vent'anni di attività. Consigliere di amministrazione da undici anni e recentemente nominato vicepresidente della cooperativa energetica, Negri ne ha accompagnato lo sviluppo a Piacenza e nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia.

Il passaggio di consegne alla presidenza di Confcooperative Consumo e Utenza Emilia Romagna si inserisce nel percorso di crescita della Federazione, che riunisce in regione 39 cooperative con oltre 63mila soci, 1.330 addetti e 762 milioni di euro di fatturato annuo. Nel quadriennio 2022-2025 il sistema regionale ha registrato un aumento del 25% degli occupati e del 3,6% dei soci, accompagnato dalla nascita di otto Comunità energetiche rinnovabili (CER) in forma cooperativa. Numeri che testimoniano la capacità della cooperazione di consumo e utenza di rispondere a bisogni sempre più diversificati, dalla sostenibilità energetica all'accesso ai servizi essenziali.

“Non posso che ringraziare il Presidente Savini per il prezioso lavoro svolto in questi anni, sia sul versante regionale che nazionale, in un periodo di enormi turbolenze su tutti i settori

produttivi, ma in particolare a quelli che afferiscono alla nostra federazione – afferma Negri -. E’ evidente che il lavoro delle cooperative in questi settori sarà sempre più cruciale, sia per le imprese che per famiglie e cittadini”. Tra le principali sfide che attendono la Federazione figura il consolidamento della cooperazione energetica, a partire dallo sviluppo delle CER e dai nuovi modelli di produzione e condivisione dell'energia. Accanto all'energia, resta centrale il ruolo delle cooperative di consumo e utenza nel presidio dei territori, attraverso la distribuzione commerciale e i servizi di prossimità. Una funzione particolarmente importante nelle aree interne e nei piccoli centri, dove la presenza cooperativa contribuisce a contrastare la progressiva riduzione dei servizi e a sostenere la vitalità economica e sociale delle comunità.