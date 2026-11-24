Daspo urbano per l’aggressore del commerciante. Sicurezza in centro, scontro politico sui controlli
Migliorano le condizioni di Massimo Bassi. I commercianti chiedono un presidio fisso in piazza Cavalli. Tarasconi: «Porterò la richiesta al Comitato per la sicurezza».
Elena Caminati
|1 ora fa
L'aggressione al commerciante ha riportato alla ribalta la proposta di un presidio fisso di polizia in centro
La questura di Piacenza ha notificato il Daspo urbano (Dacur) all’uomo denunciato per l’aggressione a Massimo Bassi, titolare del Panino Gourmet: per lui scatta il divieto di accesso ai locali e pubblici esercizi cittadini. Il commerciante resta ricoverato sotto osservazione, ma migliora: «Ho ancora dolore alla testa, ma va un po’ meglio».
La vicenda riaccende il confronto sulla sicurezza in centro. I commercianti chiedono controlli costanti e un presidio fisso in piazza Cavalli. La sindaca Katia Tarasconi, che ha visitato Bassi in ospedale, porterà la richiesta al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, pur avvertendo del rischio di spostare altrove gli episodi di violenza. In consiglio comunale Barbieri sollecita la riapertura del presidio sotto Palazzo Gotico; Rabuffi propone pattuglie più assidue, mentre Zandonella accusa la giunta di assenza. Cugini invita a evitare strumentalizzazioni politiche. Intanto Sara Soresi (FdI) annuncia un accesso agli atti su precedenti segnalazioni riguardanti l’aggressore. L’assessora Nicoletta Corvi ribatte che ai Servizi sociali non ne è pervenuta alcuna formale e ricorda i limiti di intervento senza il consenso dell’interessato.
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