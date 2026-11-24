La questura di Piacenza ha notificato il Daspo urbano (Dacur) all’uomo denunciato per l’aggressione a Massimo Bassi, titolare del Panino Gourmet: per lui scatta il divieto di accesso ai locali e pubblici esercizi cittadini. Il commerciante resta ricoverato sotto osservazione, ma migliora: «Ho ancora dolore alla testa, ma va un po’ meglio».

La vicenda riaccende il confronto sulla sicurezza in centro. I commercianti chiedono controlli costanti e un presidio fisso in piazza Cavalli. La sindaca Katia Tarasconi, che ha visitato Bassi in ospedale, porterà la richiesta al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, pur avvertendo del rischio di spostare altrove gli episodi di violenza. In consiglio comunale Barbieri sollecita la riapertura del presidio sotto Palazzo Gotico; Rabuffi propone pattuglie più assidue, mentre Zandonella accusa la giunta di assenza. Cugini invita a evitare strumentalizzazioni politiche. Intanto Sara Soresi (FdI) annuncia un accesso agli atti su precedenti segnalazioni riguardanti l’aggressore. L’assessora Nicoletta Corvi ribatte che ai Servizi sociali non ne è pervenuta alcuna formale e ricorda i limiti di intervento senza il consenso dell’interessato.