Il 18 maggio il nuovo ospedale va in consiglio. «Tempi rispettati»

Il cammino del nuovo ospedale di Piacenza prosegue. La direttrice generale dell’azienda sanitaria Paola Bardasi annuncia infatti che se ne discuterà in consiglio comunale il 18 maggio, quando sarà illustrato l’esito della Commissione tecnica che ha valutato le tre proposte.

Ma non solo di nuove strutture sanitarie sarà costellato il 2026 dell’Ausl, anche il personale è al centro dell’azione dell’azienda sanitaria, come dimostra l’assunzione di 11 nuovi medici anestesisti, un numero che per coglierne la portata può essere comparato con le tredici assunzioni di anestesisti nell’arco degli ultimi sette anni.

Andando a spigolare nella dettagliata presentazione del bilancio di previsione compiuta dalla direttrice generale, avvenuta in Provincia davanti ai sindaci nella Conferenza sociosanitaria presieduta dalla presidente Monica Patelli, emerge anche l’acquisizione del robot chirurgico, strumento di chirurgia mini invasiva, in laparoscopia, il cui acquisto, spiega Bardasi, è stato autorizzato dalla Regione e per il quale è stato comunque avviato l’iter con la procedura di gara. «Uno strumento la cui cifra in media è fra i 2,5 e i 3 milioni e che consentirà una svolta in positivo anche per quanto riguarda la chirurgia generale» afferma la direttrice generale, come sottolinea anche il direttore sanitario Andrea Magnacavallo, evidenziando i «vantaggi anche indiretti che questo robot chirurgico porterà».

Si è anche accennato ai lavori della parte sanitaria del centro paralimpico di Villanova, con successivo collaudo. Un’opera, quest’ultima, che ha suscitato anche l’interesse dalla Regione, cme testimonia la visita da parte dei suoi vertici.