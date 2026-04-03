Detenuto trovato con un etto e mezzo di droga

Si è guardato intorno con circospezione, approfittando di un momento del colloquio con un familiare. Poi, con una mossa rapida, si è nascosto un etto e mezzo di hashish negli slip. Un gesto che però non è sfuggito all’occhio attento di un agente della polizia penitenziaria, il cui intervento ha permesso il sequestro dello stupefacente. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 2 aprile all’interno della casa circondariale delle Novate. Il rilevante quantitativo di droga sarebbe con ogni probabilità finito nelle celle del carcere. Protagonista un detenuto di origine nordafricana già da tempo monitorato dagli agenti. Per lui si aprono ora ulteriori guai giudiziari. Nonostante la cronica carenza di organico, il personale in servizio è riuscito a intercettare il tentativo, evitando l’introduzione della sostanza all’interno dell’istituto.

L’operazione è stata definita «brillante» dal Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria), che ha sottolineato come l’intervento si inserisca in un più ampio rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto all’ingresso di oggetti e sostanze non consentite. Nel corso dell’ultimo mese, nell’ambito degli stessi controlli, sono stati inoltre sequestrati una decina di telefoni cellulari. In una nota il Sappe ha anche lodato l’operato della nuova comandante dei “baschi azzurri”, Luisa Guarriello, e del direttore della Casa circondariale, Andrea Romeo. Ma ha aggiunto: «Il carcere di Piacenza sta vivendo anche un momento delicato, caratterizzato da un sovraffollamento che registra percentuali molto elevate e da una significativa carenza di organico. Auspichiamo che tale situazione possa trovare soluzione con ingenti assegnazioni di personale nei prossimi mesi, anche grazie al 188° corso in fase di ultimazione», hanno scritto in una nota i segretari regionale Amato De Ruosi e nazionale Francesco Campobasso.