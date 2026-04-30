Dieci nuovi agenti alle Novate, «Ancora troppo pochi»

Alla casa circondariale Le Novate di Piacenza sono in arrivo dieci nuovi agenti. Attualmente quelli in servizio sono 180. L’ingresso imminente del piccolo contingente, fortemente invocato da parte sindacale, coincide con una fase particolarmente delicata per la vita del carcere piacentino, arrivato a contare la presenza di 566 detenuti.

L’assegnazione dei 10 nuovi agenti, formati durante il 186esimo corso, se resta un punto a favore portato a casa, è comunque, secondo il Sappe, tra le sigle presenti al Prap di Bologna per conoscere le assegnazioni, ancora al di sotto delle necessità delle Novate. «Inizialmente - ha spiegato il segretario nazionale Francesco Campobasso, assieme al delegato regionale Amato De Ruosi - il carcere di Piacenza si sarebbe visti assegnare soltanto cinque nuovi agenti. E’ stato grazie a un positivo confronto con le organizzazioni sindacali e con l’amministrazione che a Piacenza verranno assegnate cinque ulteriori unità. Siamo contenti? Siamo stati ascoltati ma solo in parte, e questo non ci soddisfa. In questo modo non potranno sciogliersi ancora certi nodi che attanagliano le Novate, gravato non solo da numeri importanti ma anche da tipologie specifiche di detenuti che richiedono impegni speciali».

Le Novate, al momento, può contare sull’impegno di 180 agenti, di cui 143 uomini e 37 donne. «Troppo pochi per questo tipo di istituto - torna a ribadire Campobasso - a fronte delle assegnazioni in regione».