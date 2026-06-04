Dillo alla lupa, a un anno dalle Comunali campagna elettorale già nel vivo

Anche se manca ancora un anno all’appuntamento con le elezioni amministrative del 2027, a Piacenza il confronto politico sembra già entrato nel vivo: in politica, del resto, un anno passa in fretta e i movimenti che si registrano nel capoluogo aprono scenari in vista della prossima corsa a Palazzo Mercanti. A partire dalla sindaca Katia Tarasconi, che appare orientata a cercare la conferma per un secondo mandato.

Di questo, e di molti altri temi che stanno animando il dibattito cittadino, si parlerà nell’ultima puntata stagionale di “Dillo alla lupa”, il format di approfondimento e attualità in onda venerdì alle 21 su Telelibertà e disponibile anche on demand sul sito www.liberta.it. Alla conduzione, come sempre, i giornalisti Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, che guideranno un confronto che si preannuncia serrato tra maggioranza e opposizione.

In studio saranno presenti Luca Zandonella (Lega), Sara Soresi (Fratelli d’Italia), Stefano Cugini (ApP), Filiberto Putzu (Liberali), Salvatore Scafuto (Pd) e Angela Fugazza (Per Piacenza).

Numerosi i dossier sul tavolo. A partire dalle opere pubbliche e dal maxi appalto per i servizi energetici, il futuro del Barino e del salone di palazzo Gotico con la nuova gestione integrata, per poi affrontare la riqualificazione del Polisportivo, il riutilizzo dell’area ex Acna, la riorganizzazione interna dell’ente comunale con le assunzioni e il tema delle consulenze esterne. Spazio inoltre a due questioni particolarmente sentite dai cittadini, come sicurezza e welfare.