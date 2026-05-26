Divano in fiamme: timore, ma nessun intossicato

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata in via Primo Maggio, a Piacenza, per un principio di incendio in uno scantinato. A prendere fuoco, per cause da chiarire, un divano, da cui si è sprigionato molto fumo. I padroni di casa hanno così chiamato i soccorsi: sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, polizia, l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa. Due uomini leggermente intossicati sono visitati sul posto e hanno rifiutato di andare al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.