Dodici cardinali a Piacenza tra gli elettori del nuovo Papa

Dodici dei 133 cardinali che da mercoledì 7 maggio si riuniranno in conclave per scegliere il nuovo Papa sono transitati in questi anni per Piacenza e la sua diocesi. Tutti cardinali cosiddetti elettori, alcuni visti anche come papabili. Tutti hanno lasciato il segno, perché dell'incontro con un cardinale ci si ricorda. Altri undici porporati passati nel Piacentino hanno più di 80 anni e non entreranno nella Cappella Sistina.