"Dona una spesa" per aiutare chi è in difficoltà

Anche quest'anno torna l'iniziativa “Dona una Spesa”, promossa da Csv Emilia e Conad Centro Nord e in programma per sabato 16 maggio. Nei supermercati Conad di Piacenza e provincia sarà dunque possibile donare generi alimentari che verranno poi distribuiti a famiglie in difficoltà economica. All'esterno dei punti saranno presenti volontari di associazioni locali che si occuperanno della raccolta: parteciperanno Emporio Solidale di Piacenza, Associazione Agape di Fiorenzuola d'Arda, Pubblica Assistenza di San Giorgio Piacentino, Croce Rossa di Piacenza e di Podenzano, Gruppo Caritas di Podenzano, di Castell'Arquato e di Pontenure. Giunta alla settima edizione, l'iniziativa coinvolgerà 12 punti vendita Conad con circa 100 volontari pronti ad accogliere cittadini all'ingresso dei negozi.

Per tutta la giornata di sabato, i clienti che entreranno nei punti vendita Conad aderenti troveranno ad accoglierli i volontari delle realtà del territorio. A ognuno verrà consegnato un sacchetto da destinare a chi vive un momento di fragilità economica, da riempire con prodotti non deperibili essenziali per la dispensa: beni alimentari e prodotti per l'igiene e la cura della persona, tra cui pasta, riso, latte a lunga conservazione, passata di pomodoro, tonno e carne in scatola, legumi, biscotti, prodotti per l'infanzia e per la pulizia della casa.